Начало регулярных перевозок начнется 30 августа. Он будет совмещать Киев и город Самарканд в Узбекистане.

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Рейсы между Украиной и Узбекистаном: детали

Рейсы будут проходить еженедельно по понедельникам. Самолеты будут подниматься в небо из аэропортаа "Жуляны" в 15:25 и приземляться в городе Самарканд в 22:05. Обратные вылеты запланированы на 23:05 с прибытием в Украину во вторник в 2:35. Время в пути составит 4,5 –5,5 часов в зависимости от направления.

Стоимость билетов стартует от 9 600 гривен в обе стороны с ручной кладью. То есть пассажир может взять на борт только до 7 килограммов поклажи.

Авиакомпания получила разрешение на полеты до конца мая 2022 дважды в неделю, но компания пока лишь тестирует спрос маршрута. Вероятно, рейс закончится до конца октября, вместе с летней навигацией. Однако, как заявили руководители компании, этот маршрут рассматривают как круглогодичный, поэтому при положительной динамике загрузки рейсов продолжит полеты на весь год.