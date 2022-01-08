Український лоукостер пропонує безкоштовне перевезення багажу

Українська бюджетна авіакомпанія Bees Airline тимчасово зробила безкоштовним перевезення багажу за своїми найдешевшими тарифами.

Як повідомили на фейсбук-сторінці лоукостера, акція діятиме з 7 до 14 січня. Розповідаємо, хто може скористатися пропозицією.

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Безкоштовне перевезення багажу у Bees Airline: що відомо

Впродовж акційного сезону, усі пасажири, які придбають квитки SMART за ціною найнижчого рівня тарифу LIGHT зможуть безкоштовно подорожувати з багажем до 23 кілограми. За замовчуванням цей тариф включає лише ручну поклажу. Водночас авіакомпанія повідомляє, що при подорожі до Гянджі (Азербайджан), можна прихопити навіть 32 кілограми ручної поклажі.

Здійснити переліт потрібно до 31 жовтня 2022 року.

Bees Airline: коротко Bees Airline – це українська бюджетна авіакомпанія, заснована у 2019 році. Наразі базується в аеропорту Жуляни міста Київ. 22 лютого 2021 року до Державного реєстру цивільних повітряних суден України було занесено перші повітряні судна перевізника, а 13 березня 2021 року Державіаслужба України видала компанії сертифікат експлуатанта.