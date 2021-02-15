SkyUp прокоментував ситуацію з туристами, які застрягли на Занзібарі: деталі

Джерело:Фейсбук SkyUp Airlines
Близько 190 українських туристів застрягли на Занзібарі через несправність літака. Авіакомпанія Sky Up Airlines прокоментувала інцидент й розповіла про свої подальші дії.
Застряглим туристам доводиться ночувати на вулиці, в автобусі чи місцевому готелі, який вважається борделем.
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Мандрівники пишуть у своїх соцмережах, що авіакомпанія SkyUp, яка належить туристичному агентству Join Up, не реагує на проблему і невідомо, коли 190 осіб повернуться додому. Своєю чергою авіакомпанія прокоментувала ситуацію.
З технічних причин рейс SkyUp Airlines PQ 6972 Занзібар – Київ не вилетів за розкладом. За кілька годин технічно літак був готовий здійснити рейс. Однак для дотримання правил і процедур при виконанні рейсу, зокрема щодо робочого часу екіпажів, для виконання рейсу потрібно було внести зміни в маршрут. А також, отримати відповідні необхідні дозвільні документи від країн, чиї кордони ми перетинаємо, – пише авіаперевізник.
У повідомленні йдеться, що протягом 13 – 15 лютого представники компанії ведуть переговори з авіаційними органами країн, щоб отримати дозволи на проліт у їхньому повітряному просторі. Декілька разів вони отримували усні запевнення щодо готовності надати дозволи.
"Ми розпочинали підготовку до рейсу, зриваючи пасажирів з місця, однак в останній момент отримували відмову", – зауважує Sky Up.
Додамо, наразі до переговорів приєдналася Державіаслужба України, щоб пришвидшити розв'язання питання.
Через те, що зараз на острові високий сезон, авіакомпанії не вдалося одразу забезпечити туристів комфортним проживанням: лише харчуванням і можливістю користуватися інфраструктурою готелів. Зазначено, що наразі всі розселені в окремих номерах до 16 лютого 2021 року.
Якщо ми не отримаємо дозвільних документів на сьогоднішній виліт, завтра всі пасажири зможуть вилетіти в Київ нашим регулярним рейсом, – запевнила авіакомпанія.
Зауважується, що актуальну інформацію про час вильоту пасажири отримають у смс-повідомленнях.