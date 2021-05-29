Вже планують тур: українські блогери "розкручуватимуть" внутрішній туризм

29 травня 2021 , 12:31
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Джерело:

Укрінформ

До популяризації внутрішнього туризму в Україні планують залучити відомих блогерів. Вже найближчим часом вони можуть вирушити у тур до 4 міст України.

Очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів розповіла, що блогери створюватимуть свій контент, а її команда – зніматиме і промотуватиме весь контент для соцмереж проєкту "#МандруйУкраїною".

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Ми з відомими блогерами плануємо поїхати у кількаденні тури чотирма містами України. Попередньо ми розглядаємо Херсонщину, можливо, Одещину, Закарпаття і Чернігівщину,
– наголосила Олеськів.

Глава ДАРТ наголосила, що ці напрями вже є популярними серед туристів. Однак в українців наразі "немає точного розуміння, куди поїхати".

ДАРТ створить туристичний портал

  • Керівниця проєктного відділу ДАРТ Ольга Рабійчук також розповіла, що в Україні вже найближчим часом планують запустити тендер на розробку туристичного порталу. Він стане справді унікальним ресурсом для туристів, які мають намір мандрувати Україною.
  • На порталі мандрівники зможуть обрати для себе найцікавіший маршрут та придбати квитки на потяги.
  • Окрім того, українські та іноземні туристи отримають цілодобову інформаційну підтримку та доступ до бази ліцензованих туроператорів.
Автор: Мар'яна Бекало