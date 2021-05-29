Очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів розповіла, що блогери створюватимуть свій контент, а її команда – зніматиме і промотуватиме весь контент для соцмереж проєкту "#МандруйУкраїною".

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Ми з відомими блогерами плануємо поїхати у кількаденні тури чотирма містами України. Попередньо ми розглядаємо Херсонщину, можливо, Одещину, Закарпаття і Чернігівщину,

– наголосила Олеськів.

Глава ДАРТ наголосила, що ці напрями вже є популярними серед туристів. Однак в українців наразі "немає точного розуміння, куди поїхати".

ДАРТ створить туристичний портал