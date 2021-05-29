Керівниця проєктного відділу Державного агентства розвитку туризму Ольга Рабійчук заявила, що наразі готують тендерну документацію. За словами посадовиці, розробка такого сайту зазвичай триває від 3 до 6 місяців.
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Назвати точні дати запуску туристичного порталу не беремось, адже закупівля відбувається через систему державних закупівель Прозорро, яка, на жаль, досить не адаптована для замовлення креативних послуг, що чітко не регламентовані, таких, як, наприклад, IT чи маркетинг,
– наголосила Рабійчук.
Деталі від Рабійчук
- Особливістю майбутнього туристичного порталу стане те, що він першим в Україні надаватиме всю інформацію, необхідну для внутрішнього та іноземного туриста.
- Усі мандрівники зможуть спланувати подорож по території України. Зокрема, прокласти маршрут або переглянути запропоновані події.
- Через портал можна буде придбати квитки на потяг.
- Портал також дозволить якісно поширювати інформацію про Україну.
- Українські та іноземні туристи зможуть цілодобово отримати інформаційну підтримку.
- Також мандрівникам нададуть список ліцензованих туроператорів.
- На порталі люди зможуть ознайомитися зі списком популярних архітектурних та культурних пам'яток України.
- У ДАРТ переконані, що успішна кампанія щодо просування порталу та SEO допоможуть популяризувати Україну