Руководитель проектного отдела Государственного агентства развития туризма Ольга Рабийчук заявила, что сейчас готовят тендерную документацию. По словам чиновника, разработка такого сайта обычно длится от 3 до 6 месяцев.
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Назвать точные даты запуска туристического портала не беремся, ведь закупка происходит через систему государственных закупок Прозорро, которая, к сожалению, не достаточно адаптирована для заказа креативных услуг, что четко не регламентированы, таких, как, например, IT или маркетинг,
– подчеркнула Рабийчук.
Детали от Рабийчук
- Особенностью будущего туристического портала станет то, что он первым в Украине будет предоставлять всю информацию, необходимую для внутреннего и иностранного туриста.
- Все путешественники смогут спланировать путешествие по территории Украины. В частности, проложить маршрут или просмотреть предложенные события.
- Через портал можно будет приобрести билеты на поезд.
- Портал также позволит качественно распространять информацию об Украине.
- Украинские и иностранные туристы смогут круглосуточно получить информационную поддержку.
- Также, путешественникам предоставят список лицензированных туроператоров.
- На портале люди смогут ознакомиться со списком популярных архитектурных и культурных памятников Украины.
- В ДАРТ убеждены, что успешная кампания по продвижению портала и SEO помогут популяризировать Украину