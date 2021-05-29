Руководитель проектного отдела Государственного агентства развития туризма Ольга Рабийчук заявила, что сейчас готовят тендерную документацию. По словам чиновника, разработка такого сайта обычно длится от 3 до 6 месяцев.

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Назвать точные даты запуска туристического портала не беремся, ведь закупка происходит через систему государственных закупок Прозорро, которая, к сожалению, не достаточно адаптирована для заказа креативных услуг, что четко не регламентированы, таких, как, например, IT или маркетинг,

– подчеркнула Рабийчук.

Детали от Рабийчук