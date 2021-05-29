Руководительница Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив рассказала, что блогеры будут создавать свой контент, а ее команда – снимать и промоутировать весь контент для соцсетей проекта "#МандруйУкраїною".

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Мы с известными блогерами планируем поехать в многодневные туры по четырем городам Украины. Предварительно мы рассматриваем Херсонщину, возможно, Одессчину, Закарпатье и Черниговщину,

– отметила Олеськив.

Глава ГАРТ подчеркнула, что эти направления уже пользуются популярностью у туристов. Однако у украинцев сейчас "нет точного понимания, куда поехать".

ГАРТ создаст туристический портал