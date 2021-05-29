Руководительница Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив рассказала, что блогеры будут создавать свой контент, а ее команда – снимать и промоутировать весь контент для соцсетей проекта "#МандруйУкраїною".
Заметьте Сколько будет стоить отпуск в Украине в 2021 году
Мы с известными блогерами планируем поехать в многодневные туры по четырем городам Украины. Предварительно мы рассматриваем Херсонщину, возможно, Одессчину, Закарпатье и Черниговщину,
– отметила Олеськив.
Глава ГАРТ подчеркнула, что эти направления уже пользуются популярностью у туристов. Однако у украинцев сейчас "нет точного понимания, куда поехать".
ГАРТ создаст туристический портал
- Руководитель проектного отдела ГАРТ Ольга Рабийчук также рассказала, что в Украине уже в ближайшее время планируют запустить тендер на разработку туристического портала. Он станет поистине уникальным ресурсом для туристов, которые намерены путешествовать по Украине.
- На портале путешественники смогут выбрать для себя самый интересный маршрут и приобрести билеты на поезда.
- Кроме того, украинские и иностранные туристы получат круглосуточную информационную поддержку и доступ к базе лицензированных туроператоров.