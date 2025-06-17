Це місто розташоване на Одещині, в українській частині дельти Дунаю. Це останній населений пункт на берегах річки перед її падінням в Чорне море, розповідає 24 Канал.

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Яке місто називають Українською Венецією

Містечко Вилкове – відоме своїми численними водними каналами, які мешканці називають єриками. Вони прориті вздовж вулиць, тому човен тут є звичнішим засобом пересування, ніж автомобіль.

У Вилковому понад три тисячі човнів – великих та менших – і це чи не найбільший відсоток в Україні.

Теперішня назва міста пов'язана з його географічним положенням. Дунай розділяється на кілька рукавів, утворюючи розгалуження – своєрідну "вилку", звідси й Вилкове.

Село Вилкове на Одещині / Фото "Україна Інкогніта"

Як живуть і чим займаються місцеві мешканці

Вилкове розташоване посеред боліт дельти Дунаю, тому загальноприйнятий в Одеській області тип зернового сільського господарства, тут неможливий. Найбільшою сферою зайнятості місцевих є рибальство на Дунаї, озерах дельти та в Чорному морі.

Також Вилкове відоме як місце виноградарства та вирощування полуниць на островах дельти.

Де розташоване містечко Вилкове: карта

Цікавим тут є спосіб захисту житла в сезон повеней. Човнами люди возять уламки мушель молюсків, з яких споруджують призьби. А після весняних повеней, що є в містечку звичайним явищем, призьбу зрізають і хата висихає.