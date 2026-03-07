Туристи про це дізнаються надто пізно, – українка з Риму назвала 10 важливих нюансів

Рим щороку приймає мільйони туристів, але навіть ретельне планування поїздки не гарантує, що мандрівники уникнуть несподіванок. У столиці Італії є чимало дрібних правил, особливостей та туристичних пасток, про які багато людей дізнаються вже під час відпустки.

Мовиться не лише про черги до популярних пам'яток чи високі ціни біля визначних місць. У Римі є нюанси з громадським транспортом, роботою закладів, оплатою послуг і навіть поведінкою в туристичних зонах. Українка, яка живе у Римі і веде свій блог у тіктоці під ніком @yana.pomianovska, розповіла про 10 речей, про які туристи часто дізнаються занадто пізно.

Про що варто знати туристам, які вперше їдуть у Рим?

1. Не всі ресторани працюють весь день – багато з них закриваються у проміжку з 15:00 по 19:00. Тому щоб не гуляти голодним, варто спланувати обід заздалегідь.

2. У Ватикан без прикритих плечей і колін не впустять – потрібно дотримуватися дрескоду. Крім того, жінкам знадобиться хустка, щоб покрити голову. Її можна купити на місці, але буде дорожче. До речі, це дуже популярна пастка для туристів.

3. У музеї Риму можна потрапити безкоштовно у першу неділю кожного місяця. Однак охочих скористатися такою пропозицією є багато, а тому треба готуватися до великої черги.

4. Квиток на автобус у водія не купиш. Його можна придбати в кіоску або через додаток, а в транспорті тільки закомпостувати.

5. Вода з міських фонтанчиків проходить фільтрацію, а тому її можна пити. Носіть з собою пляшку, щоб зекономити на купівлі води з магазину, яка коштує 2 – 3 євро.

6. Однак пити можна лише з фонтанів Nasoni, а фонтани-пам'ятки, як от Треві, – не для пиття. Ба більше, навіть у сильну спеку не варто мочити ноги чи руки у них, бо за це випишуть штраф.

7. У неділю центральні райони Риму часто перекривають. Якщо ви на автомобілі, то сплануйте маршрут заздалегідь.

Весна в Римі / Фото Pexels

8. У деяких ресторанах є coperto – це не чайові, а плата за столик. Зазвичай вона становить 1 – 3 євро з людини. Для українців це може бути дивно, але як пише Express, для Італії це норма, а тому варто бути готовим до цієї додаткової витрати. До речі, у ресторанах з coperto часто подають хліб, за який вже не потрібно додатково платити.

9. Щоб викликати таксі, потрібно йти на спеціальну стоянку для таксі або замовляй через додаток. Просто на вулиці таксисти не зупиняються.

10. Автомобілі у Римі люблять ігнорувати пішоходів, а тому на переході треба бути обачним – не факт, що автівка перед вами зупиниться.

Що ще треба знати про Рим?