Дорога з України у Таїланд була непроста – дівчина тричі здійснювала перельоти, добиралася автобусом, таксі і навіть поромом. Детальніше про ціни вона розповіла у своєму блозі в тіктоці @xena_axyenna, інформує 24 Канал.

Читайте також Райська бухта, про яку мало хто знає: де на Тенеріфе шукати найкрасивіший пляж

Як українка добиралася у Таїланд і скільки це коштувало?

Дівчина їхала з Одеси і першим етапом добирання став автобус Одеса – Кишинів. За квиток вона заплатила 900 гривень. З Кишинева мандрівниця летіла у Стамбул. Літак був молдовської авіакомпанії Flyone й коштував 2949 гривень. Зауважимо, що у вартість входила й додаткова ручна поклажа.

Після того на українку чекав найтриваліший переліт – зі Стамбула у Банкок з пересадкою у Кувейті. Квиток на рейс коштував 321 євро, тобто близько 16 тисяч гривень. На це ще було не все – попереду було ще кілька етапів добирання.

З Банкока українка летіла у Сурат-тхані. Це вже був внутрішній рейс Таїландом, тож квиток коштувавл 1175 гривень. З аеропорту зазвичай їздять шатли до порта, однак у цей день вони закінчили роботу раніше. Через це дівчині довелося їхати на місцевому таксі, де ціна залежить від настрою водія. Загалом за таксі і квиток на пором до Самуї вона заплатила 1250 гривень.

На щастя, це вже була фінішна точка мандрівниці – після довгого добирання вона нарешті дісталася свого місця призначення. До слова, українка пообіцяла розповісти про те, скільки часу пішло на добирання, у наступному відео. Підозрюємо, що у дорозі вона провела кілька діб.

Загалом за всю дорогу з Одеси до Самуї мандрівниця заплатила 21 174 гривні. Вона пожартувала, що після повернення додому буде жити на картонці біля одеського Привозу.

Скільки коштує добратися в Таїланд з України: відео

Яка зараз погода у Таїланді?

У січні в Таїланді стартував високий сезон. Як пише Selective Asia, саме у цей період в країну приїджає найбільша кількість туристів, адже погода сприятлива в усіх регіонах. Сезон дощів уже закінчився й на півдні Таїланду панують ідеальні умови для пляжного відпочинку. На початку січня у Самуї ще можливі короткотривалі дощі, але ближче до середини місяця вони вже припиняються. Температура повітря коливається у межах +26…+29 градусів.

На півночі Таїланду погода свіжіша – стовпчики термометрів тримаються у межах +20 градусів.

А скільки коштує дорога на Занзібар?

Вікторія Гуріна летіла на Занзібар з Києва і теж розповіла про свої витрати. Спершу дівчина добиралася у Варшаву, а звідти летіла в Амстердам, де орендувала апартаменти, щоб відпочити з дороги. Після того на неї чекав прямий рейс на Занзібар. Загалом у дві сторони та з орендою житла витрати мандрівниці становили близько 54 тисячі гривень.