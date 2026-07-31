Користувачка тіктоку @victorybooks розвіяла популярний міф про "дорогу" Одесу – вона розповіла про безкоштовні локації і розваги в місті.

Що безкоштовного є в Одесі для туристів?

Щоб провести атмосферний день на пляжі, не обов'язково платити за шезлонг і парасольку. На пляжі "Дельфін" будь-хто може взяти парасольку, а потім просто повернути її назад. Єдине, що знадобиться, – це свій рушник, щоб постелити на пісок.

Любителям історії варто завітати у найстарішу бібліотеку Одеси й загалом України, вхід у яку абсолютно безкоштовний. Одеська національна наукова бібліотека на вулиці Пастера, 13 має вже 200 років – вона заснована 25 вересня 1829 року. У фонді бібліотеки зберігається 5,4 мільйона документів понад сотнею мов світу.



Одеська національна наукова бібліотека / Фото "Архітектура Одеси"

Прогулюючись вздовж моря трасою Здоров'я зверніть на Art Wall. Тут можна побачити репродукції 23 всесвітньо відомих картин, помилуватися ними і зробити красиві фото на фоні.

Щоб не брати платну екскурсію містом, можна скористатися безкоштовним аудіогідом від Uklon. Коли замовляєте таксі, просто натисніть на додаткові послуги і оберіть "аудіогід Одесою". Під час поїздки можна буде послухати цікаві історії про Одесу і її мешканців.

Біля знаменитого Пасажу, куди завжди приходять туристи, заховався маловідомий дуже затишний дворик, який часто називають "найвужчою вулицею Одеси".

Зверніть у непримітні ворота ліворуч від Пасажу і знайдете таємницю Одеси. Тут ви потрапите у справжнє середньовіччя посеред міста,

– сказала авторка відео.

Куди безкоштовно піти в Одесі: відео

Одеса – це місто, яке дарує яскраві враження не лише тим, хто готовий витрачати чималі суми на відпочинок. Багато її найцікавіших місць можна побачити абсолютно безкоштовно: прогулятися вздовж моря, помилуватися історичною архітектурою, відкрити для себе затишні дворики чи просто відчути неповторну атмосферу міста.