Пользовательница TikTok @victorybooks развеяла распространенный миф о "дорогой" Одессе – она рассказала о бесплатных местах и развлечениях в городе.

Что бесплатного есть в Одессе для туристов?

Чтобы провести атмосферный день на пляже, не обязательно платить деньги за шезлонг и зонтик. На пляже "Дельфин" любой желающий может взять зонтик, а потом просто вернуть его обратно. Единственное, что понадобится, – это собственное полотенце, чтобы постелить его на песок.

Любителям истории стоит посетить старейшую библиотеку Одессы и всей Украины, вход в которую абсолютно бесплатный. Одесской национальной научной библиотеке на улице Пастера, 13 уже 200 лет – она была основана 25 сентября 1829 года. В фонде библиотеки хранится 5,4 миллиона документов на более чем сотне языков мира.



Одесская национальная научная библиотека / Фото "Архитектура Одессы"

Прогуливаясь вдоль моря по трассе "Здоровье", обратите внимание на Art Wall. Здесь можно увидеть репродукции 23 всемирно известных картин, полюбоваться ими и сделать красивые фото на их фоне.

Чтобы не брать платную экскурсию по городу, можно воспользоваться бесплатным аудиогидом от Uklon. При заказе такси просто нажмите на дополнительные услуги и выберите "аудиогид по Одессе". Во время поездки можно будет послушать интересные истории об Одессе и ее жителях.

Рядом со знаменитым Пассажем, куда всегда приходят туристы, спрятался малоизвестный, очень уютный дворик, который часто называют "самой узкой улицей Одессы".

Загляните в неприметные ворота слева от Пассажа, и вы откроете для себя тайну Одессы. Здесь вы окажетесь в настоящем средневековье посреди города,

– сказала автор видео.

Куда бесплатно пойти в Одессе: видео

Одесса – это город, который дарит яркие впечатления не только тем, кто готов тратить немалые суммы на отдых. Многие из самых интересных мест можно увидеть совершенно бесплатно: прогуляться вдоль моря, полюбоваться исторической архитектурой, открыть для себя уютные дворики или просто почувствовать неповторимую атмосферу города.