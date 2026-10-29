Вид на Гімалаї за 300 гривень: українка розповіла про неймовірно дешеве місто в Азії

Тревел-блогерка з України @aleksandra_podorozhye, назвала Покхару найкращим містом Азії. Вона не бачила її у туристичних підбірках інших блогерів чи у роликах в соцмережах, тож вирішила першою розповісти про цей напрямок.

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Що відомо про найкраще місто Азії?

Покхара – це одне з найбільших міст Непалу та головний туристичний центр для мандрівників у Гімалаях. Покхара лежить у долині на березі мальовничого озера Фева. У місті відкривається панорамний вид на велетенські гімалайські масиви Аннапурна, Даулагири та Манаслу, тож тут куди не глянь – всюди краса.

Озеро Фева у Покхарі / Фото Bikram Das

Мандрівниця радить їхати у Покхару тим, хто прагне спокою і сповільнення. Тут не треба нікуди поспішати, будувати плани з відвідування десятків туристичних місць чи стояти у чергах в ресторани.

Просто уявіть: ви прокидаєтеся, за 5 хвилин доходите до озера, орендуєте сап всього за 60 гривень за годину і просто пливете в туман. Інший ранок можна зустріти на йозі з неймовірним видом на озеро, або у монастирі. Або ж можна піти на хайкінг в гори– розповіла українка.

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Ціни у Покхарі дійсно дуже доступні. Для порівняння, оренда сапа на водоймах біля Львова влітку коштувала близько 250 гривень за годину. За ніч у власному будиночку з видом на Гімалаї українка заплатила всього 300 гривень, а за повноцінний сніданок з чаєм – 150 гривень.

Українка розповіла про місто Покхарі в Непалі: відео

Куди ще варто поїхати в Азії?

Раніше ми розповідали про 5 місць в Азії, які мають побачити усі досвідчені мандрівники. У списку опинилися місто Хоян у В'єтнамі, яке часто порівнюють з італійською Венецією, спокійний Чіангмай у Таїланді, стародавнє місто Сіємреап у Камбоджі та інші. Усі ці міста пропонують унікальну історію, краєвиди, культурні пам'ятки та меншу кількість туристів.