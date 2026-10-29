Вид на Гималаи за 300 гривен: украинка рассказала о невероятно дешевом городе в Азии

Тревел-блогерка из Украины @aleksandra_podorozhye назвала Покхару лучшим городом Азии. Она не видела его ни в туристических подборках других блогеров, ни в видео в соцсетях, поэтому решила первой рассказать об этом направлении.

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Что известно о лучшем городе Азии?

Покхара – один из крупнейших городов Непала и главный туристический центр для путешественников в Гималаях. Покхара расположена в долине на берегу живописного озера Фева. Из города открывается панорамный вид на гигантские гималайские массивы Аннапурна, Даулагири и Манаслу, поэтому здесь куда ни глянь – везде красота.

Озеро Фева в Покхаре / Фото Bikram Das

Путешественница советует ехать в Покхару тем, кто ищет спокойствия и возможности замедлить темп жизни. Здесь не нужно никуда спешить, строить планы по посещению десятков туристических мест или стоять в очередях в рестораны.

Просто представьте: вы просыпаетесь, за 5 минут доходите до озера, арендуете сап всего за 60 гривен в час и просто плывете в тумане. Другое утро можно встретить на йоге с невероятным видом на озеро или в монастыре. А можно отправиться в поход в горы– рассказала украинка.

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Цены в Покхаре действительно очень доступные. Для сравнения: аренда сап-доски на водоемах возле Львова летом стоила около 250 гривен в час. За ночь в собственном домике с видом на Гималаи украинка заплатила всего 300 гривен, а за полноценный завтрак с чаем – 150 гривен.

Украинка рассказала о городе Покхаре в Непале: видео

Куда еще стоит поехать в Азии?

Ранее мы рассказывали о 5 мест в Азии, которые должны посетить все опытные путешественники. В списке оказались город Хоян во Вьетнаме, который часто сравнивают с итальянской Венецией, спокойный Чиангмай в Таиланде, древний город Сиемреап в Камбодже и другие. Все эти города предлагают уникальную историю, пейзажи, культурные достопримечательности и меньшее количество туристов.