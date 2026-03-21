Вартує кожної копійки, – українка розповіла про ціни на дайвінг у Єгипті

Дайвінг – це одне з найпопулярніших занять у Єгипті. Червоне море приваблює туристів прозорою водою, великою кількістю коралових рифів і різноманіттям морської фауни. Тут є локації як для новачків, так і для досвідчених дайверів – від неглибоких рифів до затонулих кораблів.

Українка @natalipolili, яка веде свій блог у тіктоці, поділилася власним досвідом занурення і розповіла, у скільки їй це обійшлося.

Що українка розповіла про дайвінг у Єгипті?

Найкращі локації для дайвінгу у Шарм-еш-Шейху, які підійдуть для новачків, – це безвітряні бухти Ras Ghamila, Ras Nasrani та Ras Bob. Тут риф дуже красивий, а занурення можливе з понтона, а не у відкритому морі. Це значно простіше і не так страшно для тих, хто вперше пробує такий досвід.

Максимальна глибина, на яку тут можна зануритися, становить 100 метрів. Українка ж занурювалася на глибину 7 – 10 метрів, бо робила це вперше. Перед тим як зайти у воду, туристка підписала велику кількість документів та прослухала інструктаж.

Вона зізналася – було страшно. Зануритися вийшло з другого разу, бо спершу жінка не могла дихати під водою. Та як тільки вона розслабилася, то почала по-справжньому насолоджуватися цим процесом.

Сам дайвінг коштував 50 доларів за 30 хвилин. У вартість входить оренда гідрокостюма, ластів, маски та решти спорядження. Ще 40 доларів українка заплатила за фото- та відеозйомку під водою, щоб зберегти ці безцінні моменти. За словами туристки, це коштувало кожної копійки, адже підводний світ – дуже красивий.

Українка розповіла про ціни на дайвінг у Єгипті: відео

Де найкращі місця для дайвінгу у Єгипті?

Як пише Lonely Planet, дайвінг у Єгипті – це величезна галузь, а прибережні курорти, такі як Шарм-еш-Шейх, Хургада, Дахаб і Марса-Алам, переповнені центрами дайвінгу. Для новачків найкраще підійде занурення з інструктором у Шармі і Хургаді.

Водночас одне з найцікавіших місць для досвідчених дайверів – це Блакитна Діра у Дахабі. Це величезне провалля, що відкривається на скелястому узбережжі, опускається на 130 метрів під воду та з'єднане з відкритим морем 26-метровим тунелем. Однак у Блакитній Дірі потрібно бути обережним, адже тут не раз ставалися трагічні ситуації.

Ще одна цікава локація для занурення – затонулий корабель SS Thistlegorm, який розташований на глибині від 18 до 32 метрів.

