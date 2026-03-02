Людно, холодно і нема де поїсти: українка розповіла, що може розчарувати у В'єтнамі

Українка відвідала популярну туристичну локацію у В'єтнамі – "Золотий міст" на курорті Ба На Хіллз і поділилася враженнями. Ви могли бачити фото з цієї локацїі у соцмережах – дві величезні кам'яні руки тримають пішохідний міст золотистого кольору. Розташована ця конструкція на висоті 1400 метрів над рівнем моря, а тому дійсно вражає. Однак недосвідчені туристи можуть тут розчаруватися.

Українська мандрівниця, яка веде свій блог у тіктоці під ніком @aleksa.meow, попередила про деякі нюанси відвідування популярної локації у В'єтнамі.

Читайте також Португальський острів називають "Перлиною Атлантики": що в ньому особливого

Що може розчарувати недосвідчених туристів у В'єтнамі?

Надивившись фото у соцмережах, туристи часто вже заздалегідь мають завищені очікування від локацій, які збираються побачити. До речі, такі місця навіть називають "туристичними пастками". Саме так можна описати "Золотий міст" на курорті Ба На Хіллз. У соцмережах фото звідси просто дивовижні – небесна блакить, ідеальний спокій та велетенські долоні, які "ростуть" просто з гори.

Однак реальність дещо інша – насолодитися неймовірною природою і красивою конструкцією заважають сотні інших туристів. Мрія зробити те саме дивовижне фото перетворюється на завдання з зірочкою, адже куди не глянь – обов'язково буде чиясь потилиця.

Авторка відео відвідала 25 країн, а тому була готова до такого розвитку подій. Так, гуляти мостом виявилося не так захопливо серед галасу, але красиве фото зробити можна – головне добре пошукати вдалий ракурс.

Однак вона не була готова до того, що в горах буде так холодно. Дівчині довелося купувати шкарпетки у сувенірному магазині з величезною націнкою. Вона навіть зізналася, що це були найдорожчі шкарпетки у її житті, а плани про бюджетну подорож у цей момент зруйнувалися. Однак чого не зробиш, щоб зігріти голі ноги у босоніжках.

Ще однією неприємною несподіванкою стала відсутність закладів харчування у такому туристичному місці. Дівчина весь день ходила голодна і ледве втрималася у буддистському храмі, де все заставлене смаколиками. Українці здавалося, що вона потрапила на шведський стіл у готелі "все включено" – тут були і яблука, і мандаринки, і різні солодощі.

Проте подорож на курорт Ба На Хіллз все одно була вражаючою, адже побачити цю дивовижну конструкцію та вид з неї – точно варто.

Українка поділилася враженнями про "Золотий міст" у В'єтнамі: відео

Що відомо про "Золотий міст" у В'єтнамі?

Як пише Vietnam travel, дістатися курорту Ба На Хіллз можна лише канатною дорогою, яка простягається над водоспадами і лісами. На курорті є середньовічне село і багато інших цікавих локацій, але найпопулярнішою є саме "Золотий міст". До речі, його збудували якраз для того, щоб популяризувати регіон серед туристів. У 2018 році він здобув шалену популярність у соціальних мережах і туристи масово ринули у В'єтнам.

Сьогодні міст привертає увагу своїми приголомшливими панорамними видами на навколишні долини, пагорби та ліси. Водночас здалеку він нагадує ніжну шовкову стрічку, що граціозно пливе серед хмар.

Які ще цікаві локації у світі варто відвідати?