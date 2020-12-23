Зимовий туристичний сезон на турецькому гірськолижному курорті Ерджієсі одними з перших матимуть можливість відкрити українці. З наступного тижня туди можна буде дістатися прямим рейсом.

Про те, що SkyUp запускає пряме авіасполучення з України до Ерджієсу, повідомляє власкор "Укрінформу" в Туреччині.

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Прямі рейси між Києвом та Кайсері, що за годину їзди від курорту, авіакомпанія SkyUp запустить із 27 грудня. Щодо вартості, то квиток в одну сторону з України – від 100 доларів, з Кайсері – від 90 доларів залежно від дати вильоту.

Рейси здійснюватимуться щонеділі. Як відомо, авіакомпанія планує, що вони будуть доступні до 7 березня.

Гірськолижний курорт Ерджієс розташований у центральній частині Туреччини, на висоті 3,4 тисячі метрів над рівнем моря. Загальна протяжність – понад 100 кілометрів. Курорт має 19 підйомників та 34 траси різного рівня складності.