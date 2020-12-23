Зимний туристический сезон на турецком горнолыжном курорте Эрджиес одними из первых смогут открыть украинцы. Со следующей недели туда можно будет добраться прямым рейсом.

О том, что SkyUp запускает прямое авиасообщение из Украины в Эрджиес, сообщает собкор "Укринформа" в Турции.

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Прямые рейсы между Киевом и Кайсери, что в часе езды от курорта, авиакомпания SkyUp запустит с 27 декабря. Насчет стоимости, то билет в одну сторону из Украины – от 100 долларов, из Кайсери – от 90 долларов в зависимости от даты вылета.

Рейсы будет осуществляться еженедельно. Как известно, авиакомпания планирует, что они будут доступны до 7 марта.

Горнолыжный курорт Эрджиес расположен в центральной части Турции, на высоте 3,4 тысячи метров над уровнем моря. Общая протяженность – более 100 километров. Курорт имеет 19 подъемников и 34 трассы разного уровня сложности.