В Україні запустили інформаційний бот для подорожей за кордон: як він працює
Джерело:телеграм-канал Коронавірус-інфо
В Україні почав працювати інформаційний бот для тих, хто подорожує за кордон. Він містить відомості про правила в'їзду українських туристів до різних країн.
Бот має назву Corona.Travel.Bot. Його дані – офіційні, адже бере їх із сайту Міністерства закордонних справ України.
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В умовах COVID-19 під час планування подорожей обов'язково ознайомтеся з правилами в'їзду для українців на сайті МЗС чи за допомогою Corona.Travel.Bot, що миттєво повідомляє про зміни, – йдеться у повідомленні.
Щоб відстежувати актуальну інформацію необхідно:
- надіслати повідомлення або обрати зі списку назву країни, яка цікавить;
- ознайомитися з актуальними правилами;
- обрати режим моніторингу;
- підписатися та отримувати сповіщення про оновлення умов в’їзду.
У Corona.Travel.Bot є два режими моніторингу:
- Стежити за зміною зони – якщо країна наразі закрита для українців, то бот надішле сповіщення про її відкриття (і навпаки);
- Стежити за змінами правил – бот надсилатиме звіт: які видалили, а які додали.
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