Як відомо, Airbnb покриє витрати на житло й транспорт. Натомість учасники повинні будуть писати щотижневі детальні відгуки.

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Мета Airbnb – зробити зручнішим мобільний спосіб життя, який став популярним на тлі масової віддаленої роботи.

Також у такий спосіб сервіс розраховує дізнатися, що змінити в роботі та яке житло підходить для мандрівників поодинці та із сім'єю.

Як стати учасником?

У конкурсі можуть взяти участь особи старші, ніж 18 років зі знанням англійської мови. Учасники мають можливість реєструватися сім'ями до трьох осіб.

Заявки на Live Anywhere на Airbnb зараз відкриті до 30 червня 2021 року.

12 учасників будуть відібрані комісією інтерв'юерів у липні, після чого пройдуть інструктаж від організаторів, а у вересні 2021 року розпочнуть свою подорож.

Програма триватиме 12 місяців поспіль з липня 2021-го до липня 2022 року, 10 з яких міститимуть подорожі та проживання в списках на Airbnb.

Що відомо про Airbnb?

Історія цього легендарного сервісу розпочинається ще з 2008 року. Двоє молодих друзів-дизайнерів Брайан Ческі та Джо Гебіа шукали, де переночувати у Сан-Франциско. У цей час у місті відбувалася конференція, тому житло майже неможливо було орендувати.

У них народилася ідея здавати місця на надувних матрацах і пропонувати клієнтам сніданок. Сервіс став стрімко розвиватися замість оренди матраців поступово став пропонувати оренду кімнат. А вже у 2010 – заявив про 1 мільйон бронювань.

Назва компанії AirBed and Breakfast, яка перекладається як надувний матрац та сніданок.

Зараз сервіс надає можливість знайти та забронювати житло у будь-який час, оплатити та за потреби сконтактувати з власниками. Сайт доступний одинадцятьма мовами – серед яких є й українська.

Відзначимо, раніше ми писали про 7 найкращих додатків для пошуку житла за кордоном, і це не тільки Airbnb.