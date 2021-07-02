Бот называется Corona.Travel.Bot. Его данные – официальные, ведь берет их с сайта Министерства иностранных дел Украины.
Читайте также Автотуризм – тренд лета 2021: какую машину выбрать для странствий по Украине
В условиях COVID-19 при планировании путешествий обязательно ознакомьтесь с правилами въезда для украинцев на сайте МИД или с помощью Corona.Travel.Bot, что мгновенно сообщает об изменениях, – говорится в сообщении.
Чтобы отслеживать актуальную информацию, необходимо:
- отправить сообщение или из списка название страны, которая интересует;
- ознакомиться с актуальными правилами;
- выбрать режим мониторинга;
- подписаться и получать уведомления об обновлении условий въезда.
В Corona.Travel.Bot есть два режима мониторинга:
- Следить за изменением зоны – если страна пока закрыта для украинцев, то бот отправит оповещение о ее открытии (и наоборот);
- Следить за изменениями правил – бот отправляет отчет: какие удалили, а какие добавили.
Отметим, ранее сервис по аренде жилья в путешествиях Airbnb объявил конкурс на программу "Живи где угодно на Airbnb". 12 победителей смогут путешествовать и арендовать жилье за средства компании в течение года.