Бот має назву Corona.Travel.Bot. Його дані – офіційні, адже бере їх із сайту Міністерства закордонних справ України.

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В умовах COVID-19 під час планування подорожей обов'язково ознайомтеся з правилами в'їзду для українців на сайті МЗС чи за допомогою Corona.Travel.Bot, що миттєво повідомляє про зміни, – йдеться у повідомленні.

Щоб відстежувати актуальну інформацію необхідно:

надіслати повідомлення або обрати зі списку назву країни, яка цікавить;

ознайомитися з актуальними правилами;

обрати режим моніторингу;

підписатися та отримувати сповіщення про оновлення умов в’їзду.

У Corona.Travel.Bot є два режими моніторингу:

Стежити за зміною зони – якщо країна наразі закрита для українців, то бот надішле сповіщення про її відкриття (і навпаки); Стежити за змінами правил – бот надсилатиме звіт: які видалили, а які додали.

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