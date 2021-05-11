Бонус для вакцинованих: в Україні можуть створити туристичні "зелені зони"

11 травня 2021 , 07:13
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Джерело:

"РБК-Україна"

Українська влада опрацьовує питання бонусів для вакцинованих громадян. Зокрема, можуть створити "зелені зони" у курортних містах України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Україні є міста і містечка, які можуть повністю провакцинувати своє населення. Насамперед мовиться про туристичні локації.

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Якщо провакцинуються всі мешканці цього містечка і всі працівники курортних закладів, в такому містечку може бути створена так звана "зелена зона", куди можуть їхати туристи,
– розповів Шмигаль.

Водночас якщо охочі відпочити ще не отримали щеплення, їм доведеться миритися з певними обмеженнями. Однак такі туристичні "зелені зоні" дозволять містам жити у звичному режимі.

Деталі від Шмигаля

  • Можливі бонуси для вакцинованих українців держава хоче перевірити у пілотному режимі.
  • Місцева влада та громади вже подали певні ініціативи. 
  • Україна рухатиметься у цьому напрямку.
Зверніть увагу! За добу 10 травня в Україні виявили  2 298 нових заражених коронавірусом. Загальна кількість заражених від початку пандемії у країні становить понад 2 мільйони людей. Першу дозу вакцини станом на 11 травня отримали вже 865 590 українців. Завершили імунізацію – 695 українців.
Автор: Мар'яна Бекало