Бонус для вакцинованих: в Україні можуть створити туристичні "зелені зони"

Українська влада опрацьовує питання бонусів для вакцинованих громадян. Зокрема, можуть створити "зелені зони" у курортних містах України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Україні є міста і містечка, які можуть повністю провакцинувати своє населення. Насамперед мовиться про туристичні локації.

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Якщо провакцинуються всі мешканці цього містечка і всі працівники курортних закладів, в такому містечку може бути створена так звана "зелена зона", куди можуть їхати туристи,

– розповів Шмигаль.

Водночас якщо охочі відпочити ще не отримали щеплення, їм доведеться миритися з певними обмеженнями. Однак такі туристичні "зелені зоні" дозволять містам жити у звичному режимі.

Деталі від Шмигаля

Можливі бонуси для вакцинованих українців держава хоче перевірити у пілотному режимі.

Місцева влада та громади вже подали певні ініціативи.

Україна рухатиметься у цьому напрямку.