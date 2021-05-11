Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине есть города, которые могут полностью провакцинировать свое население. Прежде всего говорится о туристических локациях.
Заметьте Меркель надеется, что вакцинированные туристы смогут провести каникулы в Европе
Если провакцинируются все жители города и все работники курортных учреждений, в таком городке может быть создана так называемая "зеленая зона", куда могут ехать туристы,
– рассказал Шмыгаль.
В то же время если желающие отдохнуть еще не получили прививки, им придется мириться с определенными ограничениями. Однако такие туристические "зеленой зоне" позволят городам жить в обычном режиме.
Детали от Шмыгаля
- Возможные бонусы для вакцинированных украинцев государство хочет проверить в пилотном режиме.
- Местные власти и общины уже подали определенные инициативы.
- Украина будет двигаться в этом направлении.