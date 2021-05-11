Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине есть города, которые могут полностью провакцинировать свое население. Прежде всего говорится о туристических локациях.

Заметьте Меркель надеется, что вакцинированные туристы смогут провести каникулы в Европе

Если провакцинируются все жители города и все работники курортных учреждений, в таком городке может быть создана так называемая "зеленая зона", куда могут ехать туристы,

– рассказал Шмыгаль.

В то же время если желающие отдохнуть еще не получили прививки, им придется мириться с определенными ограничениями. Однако такие туристические "зеленой зоне" позволят городам жить в обычном режиме.

Детали от Шмыгаля

Возможные бонусы для вакцинированных украинцев государство хочет проверить в пилотном режиме.

Местные власти и общины уже подали определенные инициативы.

Украина будет двигаться в этом направлении.

Обратите внимание! За сутки 10 мая в Украине обнаружили 2298 новых зараженных коронавирусом. Общее количество зараженных от начала пандемии в стране составляет более 2 миллионов человек. Первую дозу вакцины по состоянию на 11 мая получили уже 865 590 украинцев. Завершили иммунизацию – 695 украинцев.