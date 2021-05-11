Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Україні є міста і містечка, які можуть повністю провакцинувати своє населення. Насамперед мовиться про туристичні локації.

Зауважте Меркель сподівається, що невакциновані туристи зможуть провести канікули у Європі

Якщо провакцинуються всі мешканці цього містечка і всі працівники курортних закладів, в такому містечку може бути створена так звана "зелена зона", куди можуть їхати туристи,

– розповів Шмигаль.

Водночас якщо охочі відпочити ще не отримали щеплення, їм доведеться миритися з певними обмеженнями. Однак такі туристичні "зелені зоні" дозволять містам жити у звичному режимі.

Деталі від Шмигаля

Можливі бонуси для вакцинованих українців держава хоче перевірити у пілотному режимі.

Місцева влада та громади вже подали певні ініціативи.

Україна рухатиметься у цьому напрямку.

Зверніть увагу! За добу 10 травня в Україні виявили 2 298 нових заражених коронавірусом. Загальна кількість заражених від початку пандемії у країні становить понад 2 мільйони людей. Першу дозу вакцини станом на 11 травня отримали вже 865 590 українців. Завершили імунізацію – 695 українців.