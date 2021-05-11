Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Україні є міста і містечка, які можуть повністю провакцинувати своє населення. Насамперед мовиться про туристичні локації.
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Якщо провакцинуються всі мешканці цього містечка і всі працівники курортних закладів, в такому містечку може бути створена так звана "зелена зона", куди можуть їхати туристи,
– розповів Шмигаль.
Водночас якщо охочі відпочити ще не отримали щеплення, їм доведеться миритися з певними обмеженнями. Однак такі туристичні "зелені зоні" дозволять містам жити у звичному режимі.
Деталі від Шмигаля
- Можливі бонуси для вакцинованих українців держава хоче перевірити у пілотному режимі.
- Місцева влада та громади вже подали певні ініціативи.
- Україна рухатиметься у цьому напрямку.