В Україні будуть розвивати "містичний туризм": що це таке

В Україні є багато архітектурних обєктів з яскравим історичним минулим. Тому держава почала працювати над новою концепцією містичного туризму.

Про це сьогодні заявив радник ДАРТ Іван Сич. На його думку, потрібно використовувати усі можливості для розвитку галузі та підвищення туристичної привабливості регіонів.

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Саме з цією метою ДАРТ почав розробку програми підготовки гідів відповідного напрямку.

Не секрет, що у будь-якому суспільстві завжди є частина людей, яких приваблює щось незнайоме, незвідане, те, що складно пояснити раціонально, пов'язане з містикою. Україні як країні з багатим історичним минулим, розвинутою міфологією є що запропонувати світу,

– заявив радник ДАРТ.

"Таємничі печери, романтичні розвалини, згадки про привидів у замках і палацах, народні містичні звичаї, "лисі" гори, карпатські мольфари, природні аномалії, загадкові історії – все це приваблює туристів", – додав Іван Сич.

Раніше у Міністерстві культури та інформаційної політики заявляли, що планують розробляти туристичну мапу України і модернізувати туристичну сферу. Окремою частиною проєкту має стати створення туристичних "магнітів".