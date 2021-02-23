Цього року в Україні розпочнеться будівництво двох гірськолижних курортів в Карпатах

У 2021 році в Україні стартує будівництво двох гірськолижних курортів в Карпатах – курорту "Боржава" і бази відпочинку в Славському.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в рамках форуму "Україна 30. Інфраструктура".

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Нові курорти в Закарпатській області – "Боржава", гірськолижний курорт, будівництво якого почнеться в цьому році, в Славському новий великий курорт, – зазначив він.

У липні минулого року в Офісі Президента України відбулася нарада, на якій обговорювався проєкт створення в Україні високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластера "Боржава". Австрійські інвестори проявляють зацікавленість у втіленні саме цього проєкту.

Відзначимо, раніше Кирило Тимошенко заявив, що Україна обговорить з HBO розміщення будь-якої їх локації для туристів у Чорнобилі.