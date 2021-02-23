В 2021 году в Украине стартует строительство двух горнолыжных курортов в Карпатах – курорта "Боржава" и базы отдыха в Славском.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в рамках форума "Украина 30. Инфраструктура".

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Новые курорты в Закарпатской области – "Боржава", горнолыжный курорт, строительство которого начнется в этом году, в Славском новый крупный курорт, – отметил он.

В июле прошлого года в Офисе Президента Украины состоялось совещание, на котором обсуждался проект создания в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава". Австрийские инвесторы проявляют заинтересованность в воплощении именно этого проекта.

Отметим, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что Украина обсудит с HBO размещения любой их локации для туристов в Чернобыле.