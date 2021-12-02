Україна та Ісландія підписали угоду про авіасполучення

В рамках засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Стокгольмі, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкдал Гилфадоттір.

Міністри закордонних справ підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ісландії про повітряне сполучення. Це, зазначають на сайті міністерства, відкриє нові можливості для подорожей українців.

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Що передбачає угода

Насамперед угода створює можливість регулярного прямого авіасполучення між Україною та Ісландією, а також:

визначає порядок регулювання міжнародних польотів між двома країнами та порядок призначення авіапідприємств;

встановлює умови надання дозволів на виконання регулярних польотів;

передбачає взаємне визнання посвідчень членів екіпажу;

містить положення щодо авіаційної безпеки;

встановлює механізм інспектування авіапідприємств для оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.

Україна та Ісландія підписали угоду про повітряне сполучення / Фото mfa

Угода не лише дозволить з’єднати Україну та Ісландію прямими регулярними авіарейсами. Вона створить нові можливості для подорожей українців та додатково відкриє нашу країну світові,

– підкреслив Дмитро Кулеба.

Він додав, що регулярне авіасполучення сприятиме розвитку туризму, бізнесу та міжлюдських зв’язків, що сприятиме розвитку відносини між нашими країнами.