Министры иностранных дел подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Исландии о воздушном сообщении. Это, отмечают на сайте министерства, откроет новые возможности для путешествий украинцев.
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Что нужно знать о соглашении
Прежде всего, соглашение создает возможность регулярного прямого авиасообщения между Украиной и Исландией, а также:
- определяет порядок регулирования международных полетов между двумя странами и порядок назначения авиапредприятий;
- устанавливает условия предоставления разрешений на выполнение регулярных полетов;
- предусматривает взаимное признание удостоверений членов экипажа;
- содержит положения по авиационной безопасности;
- устанавливает механизм инспекции авиапредприятий для оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации.
Украина и Исландия подписали соглашение о воздушном сообщении / Фото mfa
Соглашение не только позволит соединить Украину и Исландию прямыми регулярными авиарейсами. Оно создаст новые возможности для путешествий украинцев и дополнительно откроет нашу страну миру.
– подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Он добавил, что регулярное авиасообщение будет способствовать развитию туризма, бизнеса и межчеловеческих связей, что будет способствовать развитию отношений между нашими странами.