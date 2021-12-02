Міністри закордонних справ підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ісландії про повітряне сполучення. Це, зазначають на сайті міністерства, відкриє нові можливості для подорожей українців.
Варто знати 5 непопсових місць, де можна забути про все і перезавантажитися
Що передбачає угода
Насамперед угода створює можливість регулярного прямого авіасполучення між Україною та Ісландією, а також:
- визначає порядок регулювання міжнародних польотів між двома країнами та порядок призначення авіапідприємств;
- встановлює умови надання дозволів на виконання регулярних польотів;
- передбачає взаємне визнання посвідчень членів екіпажу;
- містить положення щодо авіаційної безпеки;
- встановлює механізм інспектування авіапідприємств для оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.
Україна та Ісландія підписали угоду про повітряне сполучення / Фото mfa
Угода не лише дозволить з’єднати Україну та Ісландію прямими регулярними авіарейсами. Вона створить нові можливості для подорожей українців та додатково відкриє нашу країну світові,
– підкреслив Дмитро Кулеба.
Він додав, що регулярне авіасполучення сприятиме розвитку туризму, бізнесу та міжлюдських зв’язків, що сприятиме розвитку відносини між нашими країнами.