Міністри закордонних справ підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ісландії про повітряне сполучення. Це, зазначають на сайті міністерства, відкриє нові можливості для подорожей українців.

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Що передбачає угода

Насамперед угода створює можливість регулярного прямого авіасполучення між Україною та Ісландією, а також:

визначає порядок регулювання міжнародних польотів між двома країнами та порядок призначення авіапідприємств;

встановлює умови надання дозволів на виконання регулярних польотів;

передбачає взаємне визнання посвідчень членів екіпажу;

містить положення щодо авіаційної безпеки;

встановлює механізм інспектування авіапідприємств для оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.

Україна та Ісландія підписали угоду про повітряне сполучення / Фото mfa

Угода не лише дозволить з’єднати Україну та Ісландію прямими регулярними авіарейсами. Вона створить нові можливості для подорожей українців та додатково відкриє нашу країну світові,

– підкреслив Дмитро Кулеба.

Він додав, що регулярне авіасполучення сприятиме розвитку туризму, бізнесу та міжлюдських зв’язків, що сприятиме розвитку відносини між нашими країнами.