Таке рішення прийняте у зв’язку із поширенням нового штаму вірусу COVID-19 та рішенням Ради ЄС щодо зменшення терміну дії сертифікатів вакцинації до 9 місяців.
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Угорщина змінює умови в'їзду: що відомо
З 15 лютого в Угорщину зможуть в'їхати лише ті туристи, термін дії сертифікатів яких не перевищує 6 місяців.
Угорщина відкрила свої кордони для громадян України з серпня 2021 року. Зараз вони можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням COVID-19. Обмеження діють на пасажирів, які подорожують авіаційним транспортом.
Умови в'їзду в Угорщину
Туристи, які подорожують до Угорщини літаком зобов’язані мати один з наступних документів:
- негативний результат ПЛР-тестування отриманий не пізніше 72 годин на момент в’їзду (негативний тест на антиген не приймається);
- сертифікат про повну вакцинацію, який дійсний протягом 6 місяців з моменту отримання другої дози вакцини. У випадку отримання третього щеплення – сертифікат вважається безстроковим;
- разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в’їжджати діти до 18 років;
- після прибуття в Угорщину необхідності вчинення додаткових ПЛР-тестів немає.
Для транзитного проїзду країною представники угорської прикордонної поліції можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в’їзд у країну призначення (в залежності від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, результати тестів на вірус тощо).
COVID-19 в Угорщині: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 29 січня 2022 року в Угорщині виявлено 1 508 358 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 41 229 летальних;
- Водночас 1 241 328 осіб побороли хворобу.