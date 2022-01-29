Таке рішення прийняте у зв’язку із поширенням нового штаму вірусу COVID-19 та рішенням Ради ЄС щодо зменшення терміну дії сертифікатів вакцинації до 9 місяців.

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Угорщина змінює умови в'їзду: що відомо

З 15 лютого в Угорщину зможуть в'їхати лише ті туристи, термін дії сертифікатів яких не перевищує 6 місяців.

Угорщина відкрила свої кордони для громадян України з серпня 2021 року. Зараз вони можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням COVID-19. Обмеження діють на пасажирів, які подорожують авіаційним транспортом.

Умови в'їзду в Угорщину

Туристи, які подорожують до Угорщини літаком зобов’язані мати один з наступних документів:

  • негативний результат ПЛР-тестування отриманий не пізніше 72 годин на момент в’їзду (негативний тест на антиген не приймається);
  • сертифікат про повну вакцинацію, який дійсний протягом 6 місяців з моменту отримання другої дози вакцини. У випадку отримання третього щеплення – сертифікат вважається безстроковим;
  • разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в’їжджати діти до 18 років;
  • після прибуття в Угорщину необхідності вчинення додаткових ПЛР-тестів немає.

Для транзитного проїзду країною представники угорської прикордонної поліції можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в’їзд у країну призначення (в залежності від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, результати тестів на вірус тощо).

COVID-19 в Угорщині: останні дані

  • За даними Worldometer, станом на 29 січня 2022 року в Угорщині виявлено 1 508 358 випадків зараження коронавірусом;
  • На жаль, з них 41 229 летальних;
  • Водночас 1 241 328 осіб побороли хворобу.