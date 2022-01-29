Таке рішення прийняте у зв’язку із поширенням нового штаму вірусу COVID-19 та рішенням Ради ЄС щодо зменшення терміну дії сертифікатів вакцинації до 9 місяців.

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Угорщина змінює умови в'їзду: що відомо

З 15 лютого в Угорщину зможуть в'їхати лише ті туристи, термін дії сертифікатів яких не перевищує 6 місяців.

Угорщина відкрила свої кордони для громадян України з серпня 2021 року. Зараз вони можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням COVID-19. Обмеження діють на пасажирів, які подорожують авіаційним транспортом.

Умови в'їзду в Угорщину