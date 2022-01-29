Такое решение принято в связи с распространением нового штамма вируса COVID-19 и решением Совета ЕС по сокращению срока действия сертификатов вакцинации до 9 месяцев.
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Венгрия изменяет условия въезда: что известно
С 15 февраля в Венгрию смогут въехать только те туристы, срок действия сертификатов которых не превышает 6 месяцев.
Венгрия открыла свои границы для граждан Украины с августа 2021 года. Сейчас они могут пересекать украино-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19. Ограничения действуют на пассажиров, путешествующих авиационным транспортом.
Условия въезда в Венгрию
Туристы, путешествующие в Венгрию самолетом обязаны иметь один из следующих документов:
- отрицательный результат ПЦР-тестирования получен не позднее 72 часов на момент въезда (негативный тест на антиген не принимается);
- сертификат о полной вакцинации, действительный в течение 6 месяцев с момента получения второй дозы вакцины. В случае получения третьей прививки – сертификат считается бессрочным;
- вместе с гражданами с сертификатом также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет;
- по прибытии в Венгрию необходимости нет необходимости проходить дополнительные ПЦР-тесты.
Для транзитного проезда по стране представители венгерской пограничной полиции могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, результаты тестов на вирус).
COVID-19 в Венгрии: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 29 января 2022 года в Венгрии выявлено 1 508 358 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 41 229 летальных;
- В то же время 1 241 328 человек побороли болезнь.