Тюльпанові поля Буковини розквітли: мальовничі фото

Тюльпанові поля на Буковині уже приймають відвідувачів. Зокрема, поле у Мамаївцях, що неподалік Чернівців.

Від суботи, 1 травня, відколи його відкрили, там побували близько півтори тисячі відвідувачів. Розповів власник поля Владислав Венгринюк.

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Відкрилися ми у суботу, першого травня. У перший день не так багато було відвідувачів. А вже у неділю, на Великдень було чимало людей. За ці два дні ми прийняли близько півтори тисячі людей, – каже він.

За його словами, у 2021-му обгороджена територія складає 4 гектари й 3 із них засаджені трьома мільйонами цибулин тюльпанів. Власники поля заявили, що зараз вже розпустилося близько 40% квітів.

На Буковині розквітли тюльпанові поля / Фото: Віталій Олійник / Укрінформ

На іншій території розмістили розважальні локації для дітей – надувну гірку, батут, тир тощо. Також є намети із їжею, сувенірами та кавою.

Також він додав, що по периметру поля є безліч фотозон – гойдалки, басейн із квітами, човен на озерці, велосипеди та інше.

вхідного квитка для дорослих і дітей від 12 років становитимез особи. Дітей до 12 років пускатимуть безкоштовно.

Відзначимо, раніше на Буковині висадили півтора гектара французької лаванди.