Ці пляжі легко сплутати з Мальдівами: вони вражають красою

З райськими пляжами у нас асоціюються Мальдіви, проте побачити чистий пісок та бірюзове море можна набагато ближче. Щоб не летіти на інший кінець світу, достатньо лише обрати один з грецьких пляжів.

Для тих, хто ще в роздумах щодо відпочинку, але мріє обрати щось дуже красиве, рекомендуємо звернути увагу на кілька локацій Греції, які виглядають неперевершено, пише In Journal.

Які є найкрасивіші пляжі у Греції?

Елафонісі (Крит)

Цей критський пляж є одним з найвідоміших на острові, а його особливістю є рожевий пісок. Неглибока лагуна, кришталева вода й незаймана природа роблять це місце по-особливому чарівним.

Дістатися сюди можна на автомобілі з Ханьї. У сезон тут організовують автобусні тури, тому навіть не доведеться орендувати машину. Сюди радять прилітати у вересні, оскільки в цей час менше туристів та приємніша температура.

Балос (Крит)

Туристам на Криті радять відвідати лагуну Балос, яка приваблює тисячі людей кожного сезону. Тут переливаються різні відтінки блакитного та бірюзових кольорів. Вид з оглядового майданчика на Балосі вважається одним з найкрасивіших у світі.

Дістатися до цього пляжу можна човном з порту Кіссамос чи автомобілем. Липень, серпень та вересень ідеально підходять для подорожі в це мальовниче місце.

Саракініко (Мілош)

На острові Мілош цей пляж є найвідомішим та одним з найфотогенічніших. Особливістю тут є вулканічні породи, що формувалися вітром та морем впродовж багатьох століть.

Розташований пляж за 5 кілометрів від столиці Плака. Сюди зручно дістатися автомобілем, скутером чи автобусом. Завдяки приємній температурі, на Саракініко радять приїжджати у вересні, а влітку планувати приїзд на ранок чи вечір, коли світло ідеально підходить для красивих фото.

Порто Кацикі (Лефкада)

Пляж Порто Кацикі є візитною карткою острова Лефкада. Він оточений білосніжними скелями, а море має вражаючий бірюзовий колір. Дістатися сюди можна на автомобілі, а тоді сходами спуститися до пляжу. У липні та серпні радять приїжджати рано-вранці. Мандрівники відзначають, що вид з оглядового майданчика над пляжем є одним з найкрасивіших на Лефкаді.

До слова, острів Андрос стає новим популярним туристичним напрямком у Греції завдяки своїм зеленим долинам, прихованим бухтам і культурним пам’яткам. Андрос пропонує туристам мальовничі пляжі, можливості для піших прогулянок та автентичну грецьку гастрономію.