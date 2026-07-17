Для тих, хто ще в роздумах щодо відпочинку, але мріє обрати щось дуже красиве, рекомендуємо звернути увагу на кілька локацій Греції, які виглядають неперевершено, пише In Journal.
Які є найкрасивіші пляжі у Греції?
Елафонісі (Крит)
Цей критський пляж є одним з найвідоміших на острові, а його особливістю є рожевий пісок. Неглибока лагуна, кришталева вода й незаймана природа роблять це місце по-особливому чарівним.
Дістатися сюди можна на автомобілі з Ханьї. У сезон тут організовують автобусні тури, тому навіть не доведеться орендувати машину. Сюди радять прилітати у вересні, оскільки в цей час менше туристів та приємніша температура.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Балос (Крит)
Туристам на Криті радять відвідати лагуну Балос, яка приваблює тисячі людей кожного сезону. Тут переливаються різні відтінки блакитного та бірюзових кольорів. Вид з оглядового майданчика на Балосі вважається одним з найкрасивіших у світі.
Дістатися до цього пляжу можна човном з порту Кіссамос чи автомобілем. Липень, серпень та вересень ідеально підходять для подорожі в це мальовниче місце.
Саракініко (Мілош)
На острові Мілош цей пляж є найвідомішим та одним з найфотогенічніших. Особливістю тут є вулканічні породи, що формувалися вітром та морем впродовж багатьох століть.
Розташований пляж за 5 кілометрів від столиці Плака. Сюди зручно дістатися автомобілем, скутером чи автобусом. Завдяки приємній температурі, на Саракініко радять приїжджати у вересні, а влітку планувати приїзд на ранок чи вечір, коли світло ідеально підходить для красивих фото.
Порто Кацикі (Лефкада)
Пляж Порто Кацикі є візитною карткою острова Лефкада. Він оточений білосніжними скелями, а море має вражаючий бірюзовий колір. Дістатися сюди можна на автомобілі, а тоді сходами спуститися до пляжу. У липні та серпні радять приїжджати рано-вранці. Мандрівники відзначають, що вид з оглядового майданчика над пляжем є одним з найкрасивіших на Лефкаді.
До слова, острів Андрос стає новим популярним туристичним напрямком у Греції завдяки своїм зеленим долинам, прихованим бухтам і культурним пам’яткам. Андрос пропонує туристам мальовничі пляжі, можливості для піших прогулянок та автентичну грецьку гастрономію.