Тем, кто еще раздумывает над выбором места для отдыха, но мечтает выбрать что-то по-настоящему красивое, рекомендуем обратить внимание на несколько мест в Греции, которые выглядят просто великолепно, пишет In Journal.
Какие самые красивые пляжи в Греции?
Элафониси (Крит)
Этот критский пляж – один из самых известных на острове, а его особенностью является розовый песок. Неглубокая лагуна, кристально чистая вода и нетронутая природа делают это место по-особенному очаровательным.
Добраться сюда можно на автомобиле из Ханьи. В сезон здесь организуют автобусные туры, поэтому даже не придется арендовать машину. Сюда рекомендуют приезжать в сентябре, поскольку в это время меньше туристов и температура более приятная.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Балос (Крит)
Туристам на Крите рекомендуют посетить лагуну Балос, которая привлекает тысячи людей каждый сезон. Здесь переливаются различные оттенки голубого и бирюзового цветов. Вид со смотровой площадки на Балосе считается одним из самых красивых в мире.
Добраться до этого пляжа можно на лодке из порта Киссамос или на автомобиле. Июль, август и сентябрь идеально подходят для поездки в это живописное место.
Саракинико (Милос)
На острове Милос этот пляж является самым известным и одним из самых фотогеничных. Особенностью здесь являются вулканические породы, которые формировались ветром и морем на протяжении многих веков.
Пляж расположен в 5 километрах от столицы Плаки. Сюда удобно добраться на автомобиле, скутере или автобусе. Благодаря приятной температуре на Саракинико рекомендуется приезжать в сентябре, а летом планировать приезд на утро или вечер, когда свет идеально подходит для красивых фотографий.
Порто Кацики (Лефкада)
Пляж Порто Кацики – визитная карточка острова Лефкада. Он окружен белоснежными скалами, а море имеет потрясающий бирюзовый цвет. Добраться сюда можно на автомобиле, а затем спуститься по лестнице к пляжу. В июле и августе рекомендуется приезжать рано утром. Путешественники отмечают, что вид со смотровой площадки над пляжем – один из самых красивых на Лефкаде.
Кстати, остров Андрос становится новым популярным туристическим направлением в Греции благодаря своим зеленым долинам, укромным бухтам и культурным достопримечательностям. Андрос предлагает туристам живописные пляжи, возможности для пеших прогулок и аутентичную греческую гастрономию.