Тем, кто еще раздумывает над выбором места для отдыха, но мечтает выбрать что-то по-настоящему красивое, рекомендуем обратить внимание на несколько мест в Греции, которые выглядят просто великолепно, пишет In Journal.

Какие самые красивые пляжи в Греции?

Элафониси (Крит)

Этот критский пляж – один из самых известных на острове, а его особенностью является розовый песок. Неглубокая лагуна, кристально чистая вода и нетронутая природа делают это место по-особенному очаровательным.

Добраться сюда можно на автомобиле из Ханьи. В сезон здесь организуют автобусные туры, поэтому даже не придется арендовать машину. Сюда рекомендуют приезжать в сентябре, поскольку в это время меньше туристов и температура более приятная.

Балос (Крит)

Туристам на Крите рекомендуют посетить лагуну Балос, которая привлекает тысячи людей каждый сезон. Здесь переливаются различные оттенки голубого и бирюзового цветов. Вид со смотровой площадки на Балосе считается одним из самых красивых в мире.

Добраться до этого пляжа можно на лодке из порта Киссамос или на автомобиле. Июль, август и сентябрь идеально подходят для поездки в это живописное место.

Саракинико (Милос)

На острове Милос этот пляж является самым известным и одним из самых фотогеничных. Особенностью здесь являются вулканические породы, которые формировались ветром и морем на протяжении многих веков.

Пляж расположен в 5 километрах от столицы Плаки. Сюда удобно добраться на автомобиле, скутере или автобусе. Благодаря приятной температуре на Саракинико рекомендуется приезжать в сентябре, а летом планировать приезд на утро или вечер, когда свет идеально подходит для красивых фотографий.

Порто Кацики (Лефкада)

Пляж Порто Кацики – визитная карточка острова Лефкада. Он окружен белоснежными скалами, а море имеет потрясающий бирюзовый цвет. Добраться сюда можно на автомобиле, а затем спуститься по лестнице к пляжу. В июле и августе рекомендуется приезжать рано утром. Путешественники отмечают, что вид со смотровой площадки над пляжем – один из самых красивых на Лефкаде.

Кстати, остров Андрос становится новым популярным туристическим направлением в Греции благодаря своим зеленым долинам, укромным бухтам и культурным достопримечательностям. Андрос предлагает туристам живописные пляжи, возможности для пеших прогулок и аутентичную греческую гастрономию.