Якщо ви подорожуєте на авто – обирайте дороги, які вразять вас. У світі існує безліч трас, які пролягають крізь серпантини, вони стають частиною гарного пейзажу. Але і в Україні є одна, якою варто проїхатися.

Travel24 розповість вам про цю дорогу-серпантин на Львівщині.

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Дорогою Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, біля села Явора Турківського району простягається неймовірної краси дорожній серпантин. Поруч протікає річка Стрий, а навколишні пейзажі красиві у будь-яку пору року, але восени – по-особливому.



Неймовірні пейзажі навколо "Турківської вісімки" восени / lviv1256.com

Найчастіше, в народі цю закручену дорогу називають "турківська вісімка". Якщо спуститися нею, то праворуч буде місце для короткої зупинки, аби сповна помилуватись краєвидами.

Дану ділянку дороги в межах Турківського району у 2018 році капітально відремонтувала турецька фірма "ОНУР". Компанія виграла тендер на будівництво цієї дороги ще у 2017 році. Тому дорожнє покриття тут у відмінному стані. Кращих доріг, ніж у Львівській області поки немає більше ніде.



Дорога-серпантин у Турківському районі / ukrainer.net

Не втрачайте можливості проїхатися цим мальовничим серпантином!