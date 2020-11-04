Если вы путешествуете на авто – выбирайте дороги, которые поразят вас. В мире существует множество трасс, пролегающих через серпантины, они становятся частью красивого пейзажа. Но и в Украине есть одна, которой стоит проехаться.

Travel24 расскажет вам об этом пути-серпантине на Львовщине.

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По дороге Н-13 Львов – Самбор – Ужгород, возле села Явора Турковского района простирается невероятной красоты дорожный серпантин. Рядом протекает река Стрый, а окружающие пейзажи красивые в любое время года, но осенью – по-особенному.



Невероятные пейзажи вокруг "Турковской восьмёрки" осенью / lviv1256.com

Чаще всего, в народе это закрученную дорогу называют "турковская восьмерка". Если спуститься по ней, то справа будет место для короткой остановки, чтобы полностью полюбоваться пейзажами.

Данный участок дороги в пределах Турковского района в 2018 году капитально отремонтировала турецкая фирма "ОНУР". Компания выиграла тендер на строительство этой дороги еще в 2017 году. Поэтому дорожное покрытие здесь в отличном состоянии. Лучших дорог, чем во Львовской области пока нет больше нигде.



Дорога-серпантин в Турковском районе / ukrainer.net

Не теряйте возможности проехаться этим живописным серпантином!