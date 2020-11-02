Киев не оставляет равнодушным никого. Со смотровых площадок города можно наслаждаться видами Днепра, киевских холмов, правого и левого берега столицы. Он красив с любого ракурса, в любое время года.

Travel24 сделал подборку лучших точек столицы, из которых открываются невероятные пейзажи.

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Родина Мать

Попасть в увлекательную экскурсию на две смотровые площадки вы сможете на территории "Музея истории Украины во Второй мировой войне". Первая площадка находится в ногах статуи "Родина Мать" на высоте 36 метров, а второй – на высоте почти 100 метров, с которого Киев как на ладони.



Вид с вершины Родины Мать / uaua.top

Мариинский парк

Одна из лучших площадок столицы расположен неподалеку от роскошного Мариинского дворца. Со смотровой площадки открывается великолепная панорама левого берега. Здесь спряталось еще одно любимое всеми место – Мост влюбленных, который приведет вас в Крещатый парк.



Смотровая площадка в Мариинском парке / kyivmaps.ua

Замковая гора

Если у вас совсем мало времени для знакомства с Киевом, то лучшего варианта, чем увидеть это все с самой высокой точки Подола – Замковой горы, не найти. Место не облагороженное, однако оно никогда не бывает пустым. Насладиться панорамой, которая открывается с горы, и сделать красивые фото на фоне старого города приходят сотни людей ежедневно.



Замковая гора в Киеве / md-ukraine.com

Арка Дружбы народов

Одна из самых известных смотровых площадок Киева расположена возле арки Дружбы народов. Отсюда можно полюбоваться видами столицы, рассмотрев его в бинокль с 30-кратной оптикой. Перед вами откроются виды Левого берега, Подола, Оболони, Труханового острова и Днепра.



Смотровая площадка на территории арки Дружбы народов / znaj.ua

Софийская колокольня

Исторический центр города хорошо просматривается с колокольни собора. С высоты 76 метров можно осмотреть как Левый берег, так и архитектурные достояния Правого берега. Долгое время киевляне и гости города были лишены этой возможности, потому что здесь велись работы по реконструкции колокольни. Но весной 2015 они были завершены.



Киев с Софийской колокольни / ru-travel.livejournal.com