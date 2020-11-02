Київ не залишає байдужим нікого. З оглядових майданчиків міста можна насолоджуватися краєвидами Дніпра, київських пагорбів, правого і лівого берега столиці. Він гарний з будь-якого ракурсу, в будь-яку пору року.

Travel24 зробив добірку найкращих точок столиці, з яких відкриваються неймовірні пейзажі.

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Батьківщина Мати

Потрапити на захопливу екскурсію на два оглядові майданчики ви зможете на території "Музею історії України у Другій світовій війні". Перший майданчик знаходиться в ногах статуї "Батьківщина Мати" на висоті 36 метрів, а другий – на висоті майже 100 метрів, з якого Київ як на долоні.



Вид з верхівки Батьківщини Мати / uaua.top

Маріїнський парк

Один із найкращих майданчиків столиці розташований неподалік від розкішного Маріїнського палацу. З оглядового майданчика відкривається чудова панорама лівого берега. Тут сховалося ще одне улюблене всіма місце – Міст закоханих, який приведе вас в Хрещатий парк.



Оглядовий майданчик у Маріїнському парку / kyivmaps.ua

Замкова гора

Якщо у вас зовсім мало часу для знайомства з Києвом, то кращого варіанту, ніж побачити це все з найвищої точки Подолу – Замкової гори, годі й шукати. Місце не облагороджене, однак воно ніколи не буває порожнім. Насолодитися панорамою, яка відкривається з гори, і зробити гарні фото на тлі старого міста приходять сотні людей щодня.



Замкова гора у Києві / md-ukraine.com

Арка Дружби народів

Один з найвідоміших оглядових майданчиків Києва розташований біля арки Дружби народів. Звідси можна помилуватися видами столиці, розглянувши його в бінокль з 30-кратною оптикою. Перед вами відкриються види Лівого берега, Подолу, Оболоні, Труханового острова і Дніпра.



Оглядовий майданчик на території арки Дружби народів / znaj.ua

Софійська дзвіниця

Історичний центр міста добре проглядається з дзвіниці собору. З висоти 76 метрів можна оглянути як Лівий берег, так і архітектурні надбання Правого берега. Довгий час кияни й гості міста були позбавлені цієї можливості, бо тут велися роботи по реконструкції дзвіниці. Але навесні 2015 року вони були завершені.



Київ з Софійської дзвіниці / ru-travel.livejournal.com