Скільки іноземців відвідало Україну у 2020 році: дані Держтуризму

Джерело:ДАРТ
У 2020 році 3,3 мільйона іноземних туристів відвідало Україну. Це у чотири рази менше, ніж у 2019 році.
У агентстві повідомили, що у 2019 році в Україну прибуло 13 706 562 жителів інших країн. А у 2020 – 3 382 097 осіб.
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Найбільше іноземних відвідувачів прибули з:
Країни, з яких прибувало найбільше людей \ Фото ДАРТ
Сухопутним шляхом прибули понад 2,5 мільйона людей, морським – щонайменше 122 тисячі осіб, повітряним – близько 703 тисяч.
Обсяг усіх перевезень в аеропортах України у 2020 році склав 8,66 мільйона пасажирів, що в 2,8 раза менше, ніж роком раніше.
У зв’язку з карантинними обмеженнями та закритими кордонами суттєво знизилися міжнародні перельоти,
– розповіли в агентстві.
У 2020 році міжнародними перельотами скористалися лише 7,6 мільйона осіб, із них 39% подорожували чартерними літаками. Обсяг перевезень регулярними рейсами у 2020 році скоротився у 3,5 раза. Водночас чартерні перевезення – менш ніж удвічі.
Як повідомляють у Держтуризмі, посилаючись на дані "Укрзалізниці", залізничним транспортом загалом скористалися 16,7 мільйона осіб, що майже втричі менше, ніж у 2019 році.
Через пандемію коронавірусу у 2020 році туристична сфера постраждала найбільше. Міністр культури України Олександр Ткаченко каже, що тепер на її відновлення можна розраховувати не раніше 2023 року.
Раніше, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що допускає часткове послаблення карантинних обмежень для літніх поїздок за кордон. При цьому він підкреслив, що зараз аж ніяк неможливо спрогнозувати, коли обмеження на перетин кордонів будуть повністю зняті.
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Натомість віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Державна авіаційна служба затвердила перелік країн, куди українці зможуть полетіти влітку.
Варто зазначити, що все частіше ведуться розмови про запровадження паспортів вакцинації, які дозволять туристам знову подорожувати. Наприклад, Ізраїль та Греція вже активно їх запроваджують.