Скільки іноземців відвідало Україну у 2020 році: дані Держтуризму

У 2020 році 3,3 мільйона іноземних туристів відвідало Україну. Це у чотири рази менше, ніж у 2019 році.

У агентстві повідомили, що у 2019 році в Україну прибуло 13 706 562 жителів інших країн. А у 2020 – 3 382 097 осіб.

Читайте також: Ціни для туристів, найвищі пальми та кава: цікаві факти про Колумбію

Найбільше іноземних відвідувачів прибули з:

Молдови – понад 930 тисяч осіб, цей показник учетверо менше, ніж було рік перед тим;

– понад 930 тисяч осіб, цей показник учетверо менше, ніж було рік перед тим; Білорусі – близько 464 тисяч, що вп'ятеро менше, ніж у 2019 році;

– близько 464 тисяч, що вп'ятеро менше, ніж у 2019 році; Росії – більш ніж 390 тисяч, їхня кількість впала у 5,4 раза; Румунії – 229 тисяч, що втричі менше ніж роком раніше;

– більш ніж 390 тисяч, їхня кількість впала у 5,4 раза; Румунії – 229 тисяч, що втричі менше ніж роком раніше; Туреччини – 149 тисяч, кількість відвідувачів зменшилася вдвічі.



Країни, з яких прибувало найбільше людей \ Фото ДАРТ

Сухопутним шляхом прибули понад 2,5 мільйона людей, морським – щонайменше 122 тисячі осіб, повітряним – близько 703 тисяч.

Обсяг усіх перевезень в аеропортах України у 2020 році склав 8,66 мільйона пасажирів, що в 2,8 раза менше, ніж роком раніше.

У зв’язку з карантинними обмеженнями та закритими кордонами суттєво знизилися міжнародні перельоти,

– розповіли в агентстві.

У 2020 році міжнародними перельотами скористалися лише 7,6 мільйона осіб, із них 39% подорожували чартерними літаками. Обсяг перевезень регулярними рейсами у 2020 році скоротився у 3,5 раза. Водночас чартерні перевезення – менш ніж удвічі.

Як повідомляють у Держтуризмі, посилаючись на дані "Укрзалізниці", залізничним транспортом загалом скористалися 16,7 мільйона осіб, що майже втричі менше, ніж у 2019 році.

Чого очікувати туристичній галузі у 2021

Через пандемію коронавірусу у 2020 році туристична сфера постраждала найбільше. Міністр культури України Олександр Ткаченко каже, що тепер на її відновлення можна розраховувати не раніше 2023 року.

Раніше, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що допускає часткове послаблення карантинних обмежень для літніх поїздок за кордон. При цьому він підкреслив, що зараз аж ніяк неможливо спрогнозувати, коли обмеження на перетин кордонів будуть повністю зняті.

Читайте також: Скільки втратила Одеса у 2020 році через пандемію коронавірусу

Натомість віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Державна авіаційна служба затвердила перелік країн, куди українці зможуть полетіти влітку.

Варто зазначити, що все частіше ведуться розмови про запровадження паспортів вакцинації, які дозволять туристам знову подорожувати. Наприклад, Ізраїль та Греція вже активно їх запроваджують.