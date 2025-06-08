Річ у тім, що фрукт мав неприємний запах. Адміністрація готелю змушена була подбати про спеціальне прибирання, розповідає 24 Канал, посилаючись на Asia One.

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Який заборонений фрукт принесли китаянка

Дівчина вирішила з'їсти дуріан – фрукт із таким різким запахом, що його часто забороняють у громадських місцях. На території готелю, де вона відпочивала, якраз діяла така заборона. Тому адміністрація стягнула з гості 200 доларів штрафу на прибирання номера.

На щастя, ми не поїхали назад потягом, інакше штраф міг би бути ще більшим,

– додала туристка.

Китаянка каже, що не здогадувалася про можливе порушення. Проте адміністрацію це не зупинило. У номері стояв неприємний запах, і його треба було позбутися.



Дуріан у розрізі / Скриншот відео

Як розповіли журналістам у готелі, дівчина без проблем погодилася сплатити штраф. Єдине, їй було сумно, що дуріан коштував 13 доларів, штраф виписали порівняно величезний.

До речі, з'ясувалося, що інші готелі в Сінгапурі теж стягують штраф за запах дуріана в готелі. Цікаво, що зазвичай штраф більший – 300 чи навіть 500 доларів.