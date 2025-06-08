Річ у тім, що фрукт мав неприємний запах. Адміністрація готелю змушена була подбати про спеціальне прибирання, розповідає 24 Канал, посилаючись на Asia One.
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Який заборонений фрукт принесли китаянка
Дівчина вирішила з'їсти дуріан – фрукт із таким різким запахом, що його часто забороняють у громадських місцях. На території готелю, де вона відпочивала, якраз діяла така заборона. Тому адміністрація стягнула з гості 200 доларів штрафу на прибирання номера.
На щастя, ми не поїхали назад потягом, інакше штраф міг би бути ще більшим,
– додала туристка.
Китаянка каже, що не здогадувалася про можливе порушення. Проте адміністрацію це не зупинило. У номері стояв неприємний запах, і його треба було позбутися.
Дуріан у розрізі / Скриншот відео
Як розповіли журналістам у готелі, дівчина без проблем погодилася сплатити штраф. Єдине, їй було сумно, що дуріан коштував 13 доларів, штраф виписали порівняно величезний.
До речі, з'ясувалося, що інші готелі в Сінгапурі теж стягують штраф за запах дуріана в готелі. Цікаво, що зазвичай штраф більший – 300 чи навіть 500 доларів.
Що відомо про дуріан
Це їстівний плід кількох видів дерев, що належать до роду Durio. Його особливостями є великий розмір, сильний запах і вкрита колючками шкіра.
Поціновувачі цього фрукта кажуть, що він має приємний солодкий аромат, тоді як більшість вважає його дуже неприємним і порівнює із запахом гнилої цибулі чи навіть стічних вод.
Запах дуріана дуже стійкий і може триматися протягом кількох днів.