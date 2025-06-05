Вона вражає не тільки пейзажами, а й крижаним холодом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт @jane.prorvina.

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На цей пляж туристи з усього світу приїжджають не заради засмаги, а щоб побачити неймовірне видовище – айсберги, що повільно дрейфують у бірюзовій воді на тлі засніжених гір. Пейзаж направду неймовірний.

Фантастичними кадрами поділилася блогерка jane.prorvina. Люди у коментарях підмітили, що все це виглядає, ніби інша планета.

Як виглядає пляж: дивіться відео

На пляжі Йокульсарлон люди гуляють у теплих куртках і шапках. Попри холод, туристів не бракує – краєвиди дійсно варті всього.

Цікаво! Йокульсарлон – це не просто популярна локація, а й важлива частина льодовикової системи Ісландії. Вода лагуни поступово збільшується через танення льодовика Ватнайокюдль, і ця зміна – ще одне нагадування про глобальні кліматичні процеси.

Як туди дістатися

Дістатися до лагуни нескладно, хоча шлях не близький. Спершу потрібно дістатися до Рейк'явіка, а тоді слід проїхати приблизно 400 кілометрів на схід трасою F1 – основною дорогою Ісландії.

Але не варто боятися, адже дорога якісна, а навколо – вражаючі краєвиди, які роблять подорож справжнім задоволенням. Рекомендується запланувати додаткові години в маршруті, щоб мати змогу зупинятись і насолоджуватися красою природи.