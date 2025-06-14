Туристка боялася виходити з готельного номера

Ліз обожнює подорожувати самостійно, оскільки лише у таких мандрівках може почувати себе справді комфортно і вільно. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Mail Online.

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Однак соло-подорожі не завжди безпечні, а особливо для жінки. Якось Ліз пережила сильний страх під час однієї з мандрівок. Тепер вона каже, що більше ніколи в житті не повернеться у Венесуелу.

Найбільше мені запам'яталося місце, де я відчувала справжній страх, – це Каракас (столиця країни – 24 Канал) у Венесуелі. Там панувала дуже лиховісна енергетика,

– сказала мандрівниця.

Коли Ліз зайшла у свій готельний номер, то вже не хотіла виходити на вулицю. Мандрівниці було так страшно, що ні про яке дослідження міста не було й мови. Вона замовила їжу в номер і провела весь час в готелі. Наступного ранку туристка покинула це місце.

Де розташоване місто Каракас: карта

Водночас мандрівниця назвала країни, які приємно її здивували. Ліз вважає Гватемалу і Панаму дуже недооціненими. Подорожі цими країнами залишили у жінки лише приємні враження.