Ліз подобається подорожувати наодинці, адже тоді ніхто не говорить їй, що потрібно робити і куди йти. Мандрівниця робить лише те, що дійсно хоче. Ліз дала цінні поради для інших туристів, як безпечно подорожувати на самоті. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Mail Online.

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Поради досвідченої мандрівниці для туристів-початківців

Зупиняйтеся в хостелах. Перевагою такого розміщення є не лише економія грошей, а й можливість познайомитися з іншими мандрівниками. Саме вони можуть порадити найкращі маршрути та найцікавіші місця, яких нема на путівниках.

Обирайте хостели лише для жінок. З міркувань безпеки Ліз часто обирає виключно жіночі хостели. Зазвичай вона бронює їх на сервісі Generator.

Уникайте рейсів, які прибувають у незручний час. Дешевий рейс на 2 годину ночі може здаватися дуже спокусливим. Однак ви витратите значно більше грошей на добирання до готелю. Крім того, ходити темними вулицями вночі – не дуже безпечно.

Не виставляйте на показ готівку. Якщо ви не хочете, щоб вас обікрали, Ліз радить не "світити" своєю готівкою у людних місцях.

Уникайте туристичних місць. У популярних туристичних локаціях ціни зазвичай дуже завищені. Крім того, через велику кількість людей ці місця втрачають особливу атмосферу.