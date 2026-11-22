Львівська гідеса Олена Дворкіна була в захваті від подорожі з подругами у Чернівці. Вона поділилася детальним маршрутом своєї поїздки з іншими туристами.

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Куди піти у Чернівцях, щоб закохатися у це місто?

Вікенд у Чернівцях дівчата розпочали з прогулянки містом. Та вони вирішили не просто роздивлятися старовинні будівлі ззовні, а й зазирнути всередину однієї з найцікавіших споруд міста – Чернівецького драматичного театру.

Тут вони побували на екскурсії та дізналися більше про історію будівлі. Театр спроєктували віденські архітектори, які також працювали над Одеським оперним театром і Будинком вчених у Львові. Тож тим, хто вже бачив ці відомі споруди, буде цікаво порівняти їхню архітектуру. Щоб потрапити на екскурсію Чернівецьким драматичним театром, можна зателефонувати за номером 075 102 15 00.

Наступною архітектурною зупинкою стала Вірменська церква. Її проєктував Йозеф Главка – той самий архітектор, який створив знамениту Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації, у якому нині розміщується Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

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У храмі працює органний зал. Тому сюди варто завітати не лише заради красивого інтер'єру з вітражами, а й щоб послухати органну музику під час концерту.

Після прогулянок та екскурсій туристки вирушили на обід до ресторану Nonna Macarona. Заклад нещодавно отримав престижну ресторанну премію "Сіль", а тому точно вартує уваги.

Ресторан Nonna Macarona у Чернівцях / Фото Nonna Macarona

Однією з найяскравіших локацій усієї поїздки Дворкіна назвала терасу дяді Жені. Компанія спеціально спланувала маршрут так, щоб опинитися тут саме на заході сонця. Це було вдалим рішенням: вечірнє місто у променях сонця стало особливим завершенням насиченого дня. Щоб потрапити на терасу дяді Жені, потрібно попередньо зателефонувати за номером 099 211 81.

Окрім відомих туристичних місць, дівчата відкрили для себе й менш очевидну локацію. Це під'їзд із вітражами за адресою вулиця Фрідріха Кайндля, 10. Він розташований неподалік від популярної пішохідної вулиці Ольги Кобилянської.

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Такі деталі легко пропустити під час звичайної прогулянки, проте саме вони додають місту особливого шарму.

Два дні у Чернівцях з подругами, а вражень стільки, ніби ми кудись втекли на цілий тиждень. Якщо шукаєте місто для красивої дівочої подорожі, цей маршрут ідеально підійде– наголосила Олена Дворкіна.

Туристка поділилася цікавим маршрутом Чернівцями: відео

Чернівці – це чудовий вибір для короткої мандрівки. Як показав досвід львівської гідеси, двох днів цілком вистачить, щоб закохатися у Чернівці та привезти звідти чимало приємних спогадів.