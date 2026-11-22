Львовская гид Елена Дворкина была в восторге от поездки с подругами в Черновцы. Она поделилась подробным маршрутом своей поездки с другими туристами.

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Куда пойти в Черновцах, чтобы влюбиться в этот город?

Уик-энд в Черновцах девушки начали с прогулки по городу. Но они решили не просто разглядывать старинные здания снаружи, а и заглянуть внутрь одного из самых интересных сооружений города – Черновицкого драматического театра.

Здесь они побывали на экскурсии и узнали больше об истории здания. Театр спроектировали венские архитекторы, которые также работали над Одесским оперным театром и Домом ученых во Львове. Поэтому тем, кто уже видел эти известные сооружения, будет интересно сравнить их архитектуру. Чтобы попасть на экскурсию по Черновицкому драматическому театру, можно позвонить по номеру 075 102 15 00.

Следующей архитектурной остановкой стала Армянская церковь. Ее спроектировал Йозеф Главка – тот самый архитектор, который создал знаменитую Резиденцию митрополитов Буковины и Далмации, в которой сейчас располагается Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

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В храме работает органный зал. Поэтому сюда стоит заглянуть не только ради красивого интерьера с витражами, но и чтобы послушать органную музыку во время концерта.

После прогулок и экскурсий туристки отправились на обед в ресторан Nonna Macarona. Заведение недавно получило престижную ресторанную премию "Соль", а потому определенно заслуживает внимания.

Ресторан Nonna Macarona в Черновцах / Фото Nonna Macarona

Одной из самых ярких локаций всей поездки Дворкина назвала террасу дяди Жени. Компания специально спланировала маршрут так, чтобы оказаться здесь именно на закате. Это было удачным решением: вечерний город в лучах заходящего солнца стал особенным завершением насыщенного дня. Чтобы попасть на террасу дяди Женя, нужно предварительно позвонить по номеру 099 211 81.

Помимо известных туристических мест, девушки открыли для себя и менее очевидную локацию – подъезд с витражами по адресу улица Фридриха Кайндля, 10. Он расположен недалеко от популярной пешеходной улицы Ольги Кобылянской.

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Такие детали легко пропустить во время обычной прогулки, однако именно они придают городу особый шарм.

Два дня в Черновцах с подругами, а впечатлений столько, будто мы куда-то сбежали на целую неделю. Если ищете город для красивого девичьего путешествия, этот маршрут идеально подойдет– подчеркнула Елена Дворкина.

Туристка поделилась интересным маршрутом по Черновцам: видео

Черновцы – это отличный выбор для коротких путешествий. Как показал опыт львовского гида, двух дней вполне хватит, чтобы влюбиться в Черновцы и привезти оттуда немало приятных воспоминаний.