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Про це розповіло видання "Молодий буковинець". Перетворенням зайнялася місцева жителька Лариса Соловйова. Протягом двох років вона власноруч облаштовувала територію біля будинку на вулиці Головній, 206, та прикрашала під'їзд. У своїх стараннях жінка має підтримку доньок Ельвіри та Вероніки.

З чого почалося перетворення будинку?

Спочатку Лариса взялася за територію під вікнами. Жінка розповідає, що там постійно залишали сміття, а сама ділянка була занедбаною. Тому вона почала з прибирання, а згодом облаштувала невелику клумбу у формі серця. Пізніше з'явилися й інші квітники.

Як виглядав під'їзд до змін / фото "Молодий буковинець"

З часом чернівчанка вирішила оновити й під'їзд. Стіни були брудними та давно потребували ремонту. Спочатку жінка побілила їх і пофарбувала в сірий колір, однак результат здався їй надто одноманітним. Тоді вона вирішила додати декоративні прикраси.

Як жінка виготовила майже сотню гіпсових квітів?

Ідея створювати декор виникла випадково. Після ремонту у квартирі в Лариси залишився гіпс, з якого вона вирішила зробити першу декоративну квітку. Виріб вдався, тому жінка почала виготовляти наступні.

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Я не професіонал, просто взяла і спробувала. Вийшло – почала додавати ще квіти і ще. Кожну робила так, як підказувала фантазія. Тому вони всі різні– розповіла чернівчанка.

Поступово на стінах під'їзду з'явилося близько сотні гіпсових квітів та інших декоративних елементів. Ними прикрасили простір від першого до третього поверху. Не залишилася без уваги й територія біля будинку.

Як тепер виглядає під'їзд / фото "Молодий буковинець"

Під вікнами Лариса висадила троянди, гортензії, півонії, туї та інші рослини. Нещодавно до них додалося ще близько 30 кущів троянд. Також жінка встановила декоративні ліхтарики, які ввечері підсвічують клумби.

Як тепер виглядає сад / фото "Молодий буковинець"

Чому не всі сусіди підтримали зміни?

Ініціатива Лариси викликала різну реакцію мешканців. Одні дякували їй за чистоту та оновлений простір, інші ставилися до прикрас скептично. Бували навіть випадки, коли декоративні елементи зривали.

За словами жінки, на дзеркалах у під'їзді залишали написи з вимогами прибрати квіти, а самі зміни називали "цирком". Найбільше суперечок виникало з деякими мешканцями сусідніх під'їздів, які не розуміли, навіщо щось змінювати.

Мені казали: ми тут 40 років так прожили, навіщо ти щось робиш? Я відповідала: ви так прожили, а я так не хочу. У мене тут діти ростуть. Хочеться, щоб вони жили в гарнішому середовищі– пояснила Лариса.

За професією жінка працює у банківській сфері, а творчість для неї є захопленням. Раніше вона відвідувала курси візажу, де також мала заняття з художнього мистецтва. Ці знання та власна фантазія допомагають їй створювати декоративні елементи.

Ще чернівчанка захоплюється вишивкою / фото "Молодий буковинець"

Ще одне захоплення чернівчанки – це вишивка. У вільний час вона оздоблює сорочки та сукні бісером і нитками, створюючи власноруч вишиті речі. Лариса сподівається, що її приклад надихне інших мешканців дбати про територію біля своїх домівок. На її думку, не варто чекати, поки хтось інший наведе лад, адже навіть невеликі зміни можна зробити власними руками.